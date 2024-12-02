Oxford Sözlüğü 2024'ün kelimesini seçti: "Beyin çürümesi"

Oxford İngilizce Sözlüğü, 2024 yılının en popüler kelimesini açıkladı.

Yılın kelimesi beyin çürümesi/beyin erimesi anlamına gelen "brain rot" oldu.

Kelime, sosyal medyanın gereksiz kullanımını yansıtıyor.

Sosyal medya çağında yeni bir anlam kazanan 170 yıllık bir kavram olan beyin çürümesi, 2024 yılı için Oxford Yılın Kelimesi seçildi.

Oxford İngilizce Sözlüğü'nün yayıncısı Oxford University Press, beyin çürümesini “bir kişinin zihinsel veya entelektüel durumunun, özellikle önemsiz veya meydan okumayan olarak kabul edilen materyallerin aşırı tüketiminin sonucu olarak görülen sözde bozulmasına” atıfta bulunmak olarak tanımlıyor.

SOSYAL MEDYADA DÜŞÜK KALİTELİ İÇERİK TÜKETİMİ

Kelime, 37 binden fazla kişinin katıldığı oylama ile seçildi.

İngilizce'de ilk kez 1854 yılında Henry David Thoreau tarafından kullanıldı.

Thoreau, “İngiltere patates çürüğünü tedavi etmeye çalışırken, çok daha yaygın ve ölümcül bir şekilde hüküm süren beyin çürüğünü tedavi etmek için kimse çaba göstermeyecek mi?” diye yakınmasıyla ortaya çıkmıştır.

Beyin çürümesi “bu yıl, özellikle sosyal medyada aşırı miktarda düşük kaliteli çevrimiçi içerik tüketmenin etkisine ilişkin endişeleri yakalamak için kullanılan bir terim olarak yeni bir önem kazanırken” böyle bir çaba gösterilmemiş gibi görünüyor.

Oxford Diller Başkanı Casper Grathwohl, “'Beyin Çürümesi" kelimesinin insanların sanal yaşamın algılanan tehlikelerine ve insanların boş zamanlarını nasıl kullandığıklarına değindiğini belirtti.

2023'TE RIZZ KELİMESİ SEÇİLMİŞTİ

Oxford İngilizce Sözlük, 2023 yılının kelimesi olarak ise "rizz" kelimesini seçmişti.

Genellikle genç kullanıcıların sosyal medyada yer verdiği bu kelime “çekici veya karizmatik” olduğu manasına geliyor. Ayrıca sosyal medya, “rizz”i olan birini “partnerini cezbetme yeteneğine sahip kişi” olarak kabul ediyor.

Cambridge Sözlüğü, 2024 yılının kelimesi olarak “manifest”i seçmişti.