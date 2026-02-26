Oxfordlu matematikçi YKS’yi denedi: 40 sorunun 30’unu çözebildi, süresi yetmedi

Yaklaşık sekiz yıldır YouTube’da matematiği geniş kitlelere daha anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde anlatmak amacıyla yayınlar yapan Dr. Tom Crawford, Oxford ve Cambridge üniversitelerinde de ders veriyor. Kanalında farklı ülkelerin sınav sorularını çözen matematikçi, bu kez 2021 TYT matematik testini masaya yatırdı.

Hürriyet’in aktardığına göre Crawford, toplam 40 sorudan 30’unu yaklaşık bir buçuk saatte yanıtlayabildi. Oysa TYT matematik testi için adaylara verilen süre 40 dakika.

“ZAMAN BASKISI AÇISINDAN EN ZOR SINAV”

Crawford, çözüm sürecinde özellikle süre sınırlamasının belirleyici olduğunu vurguladı. Almanya, Avusturya ve İngiltere’de aynı yaş grubuna uygulanan benzer sınavlarla kıyaslama yapan matematikçi, TYT’nin zaman yönetimi açısından oldukça zorlayıcı olduğunu ifade etti.

Soruların aşırı derecede karmaşık olmadığını, ancak dikkat ve yoğun düşünme gerektirdiğini belirten Crawford, sınavın zorluk seviyesini “orta” olarak değerlendirdi. Buna karşın 40 soruyu 40 dakikada çözmenin neredeyse imkânsız olduğunu söyledi.

Çözdüğü 30 sorudan 28’ini doğru yanıtladığını açıklayan Crawford, performansının beklediğinden düşük olduğunu ancak deneyimin eğlenceli geçtiğini dile getirdi.

Dr. Tom Crawford’un yayın sonunda yaptığı değerlendirme ise şöyle:

“Talimatları yanlış okumuş olabilirim. Belki de tüm soruları cevaplamanız gerekmiyordur, hiçbir fikrim yok. Ama şu an beynim iyice yanmış durumda ve süreyi de fazlasıyla aştım. Sorular giderek zorlaşıyor diyemem ama kesinlikle kolaylaşmıyorlar. Makul bir süre içinde çözebileceğimi düşündüğüm kadarını çözdüm. 40 sorudan 30’unu yaptım ve hem kendi akıl sağlığım hem de bunu izlemek zorunda olan sizlerin akıl sağlığı için burada duruyoruz. Sonuç olarak 30 soruyu çözmeye çalıştım. 30 sorudan 28’ini doğru yaptım. Ama kesinlikle olması gerekenden çok daha uzun sürdü. En iyi performansım değildi ama yine de oldukça eğlenceliydi. 40 soruyu 40 dakikada çözmek neredeyse imkânsız. Bu yüzden zaman baskısı açısından açık ara en zor sınav. Soruların zorluk seviyesine bakarsak, ortalarda bir yerde gibi hissettiriyor. Matematik çok aşırı zor değildi ama ciddi düşünme gerektiriyordu. Sanırım beynim şu an fazlasıyla karışmış durumda.”