Oy arayışı görev gideri oluşturdu: Propaganda zararı

KİT’lerdeki görev zararları seçimin etkisiyle daha da arttı. KİT’ler ile özelleştirme programına alınan kuruluşların görev zararı yılın ilk çeyreğinde 63,9 milyar TL’ye ulaştı. Bu konuda zirvede EÜAŞ yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin KİT'ler ve Özelleştirme Programındaki Kuruluşlara İlişkin İstatistikler'i açıkladı. Seçim dönemleri ücretsiz doğalgazdan, enerjide indirimlere kadar verilen vaatlerin faturası kamu kurumlarının görev zararını katladı. KİT’lerdeki görev zararları seçimin etkisiyle ciddi boyutlarda arttı.

AKP iktidarının özelleştirme tercihi sonucu birbiri ardına elden çıkartılan kamu iktisadi teşekküllerinden geriye kalanlar da rekor görev zararı yazdı. KİT’ler ile özelleştirme programına alınan kuruluşların görev zararı yılın ilk çeyreğinde 63,9 milyar TL’ye ulaştı.

İktidarın ekonomi politikası nedeniyle mali dengeleri bozulan kuruluşlar arasında en büyük görevlendirme gideri, 57 milyar TL ile Elektrik Üretim AŞ’nin (EÜAŞ) oldu.

2023 genel seçiminden önce ‘yerli gaz bulundu’ propagandası ile yurttaşa bir aylık ücretsiz doğalgaz ve bir yıl boyunca faturalandırılmayan 25 metreküp doğalgaz bedeli vatandaşın vergileri ile dolaylı yoldan ödendi. 2023 yılının tamamında görev zararı adı altında 231,8 milyar TL ödenen BOTAŞ, Ocak- Mart döneminde 6,2 milyar TL’lik görev zararına imza attı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 572,8 milyon TL, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu da (TKİ) 112 milyon TL görev zararı yazdı. Ocak-Mart döneminde bütçeden görev zararı karşılığı toplam 36,8 milyar TL bu kuruluşlara aktarıldı.