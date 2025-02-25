Oy'una geldik filmine Bakanlık yasağı

Senaryosu, yerine kayyum atanan Dersim'in Ovacık ilçesinin seçilmiş belediye başkanı Mustafa Sarıgül’ün kaleminden çıkan ve yönetmen koltuğunda ise “Elif Ana”, “Bir Kar Tanesinin Ömrü” ve “Zer” gibi ödüllü filmlerin yönetmeni Kazım Öz’ün oturduğu “Oy’una Geldik” filminin gösterime girmesine Kültür ve Turizm Bakanlığı izin vermedi.

Filmin yönetmeni Kazım Öz, 21 Şubat'ta vizyona girmesi planlanan filmin vizyon tarihinden 45 gün önce bakanlığa başvuruda bulunduklarını ancak belgenin henüz hazır olmadığı bilgisinin vizyon tarihinden sadece bir gün önce kendilerine bildirildiğini söylemişti.

Öz, başvurularının üst kurula gittiğini belirtmişti.

Bakanlığa bağlı Telif Hakları Genel Müdürlüğü İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğü tarafından gönderilen kararda filmin gösterime uygun bulunmadığı yönetmen Kazım Öz'e bildirildi.

Bakanlığın kararında şu ifadeler kullanıldı:

"Yapımcılığını Kazım Öz'ün üstlendiği "Oy'una Geldik isimli film, 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanuni 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince Alt Kurul tarafından Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulma sevk edilmiştir. İlgili film, 24.02.2025 tarihinde gerçekleştirilen Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu toplantısında Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 4 üncü maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda değerlendirilmiş olup filmin ticari dolaşıma ve gösterime sunulması, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 7'nci maddesinin 1 inci fıkrası gereğince, oybirliği ile uygun bulunmamıştır"

POLİS ENGEL OLMUŞTU

Bakanlık engelini basınla paylaşmak isteyen filmin yönetmeni ve oyuncuları da polis engeliyle karşılaşmıştı.

İstiklal Caddesi'nde bulunan Beyoğlu Sineması'nın girişinde yapılmak istenen açıklama polis tarafından engellenmiş, açıklama sinemanın girişine çıkılarak yapılmıştı. Kazım Öz, "Bu filmin bu ülkeye bir zarar vermediğini tersine bir katkı sunduğunu, bir hoşgörü anlatmaya çalıştığını göreceksiniz. Sinema iyileştirir. Bir komedi filmini yasaklayarak kara bir leke bu ülkenin tarihine sürmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

İLYAS SALMAN YILLAR SONRA BAŞROLDE

“Her devrin bir zübüğü vardır” sloganıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Oy’una Geldik” filmine Dersim'in Ovacık ilçesi ev sahipliği yaptı. Çekimleri ilçede tamamlanan ve gelirinin önemli bir kısmı Munzur’un ve hayvanların korunmasına aktarılacak filmin başrolünde ise usta sanatçı İlyas Salman bulunuyor. Salman’a Ömür Arpacı, Kanbolat Görkem Arslan, Volga Sorgu, Kuzey Yücehan Sevgican, Levent İdem, Evin Örnek, Orhan Aydın, Zeynep Elçin, Rugeş Kırıcı ve Ulaş Kaya gibi usta isimler eşlik ediyor. Filmde, eski Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, yerine kayyum atanan Dersim Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile Ovacıklılar da rol aldı. Filmin yapımını Köz Film, uygulayıcı yapımcılığını ise Şirvan Yılmaz Kırtel üstlenirken, müziklerini Mustafa Biber yaptı. Mustafa Sarıgül, Kazım Öz, Eyüp Boz ise senaryoyu kaleme aldı.

FİLMİN KONUSU

İktidar partisinin adayı Hıdır Diri, rakiplerini elemiş ve artık başkanlık koltuğuna oturmuştur. Çiçeği burnunda başkanı rant kavgası, sağ partinin ilçeye hiç de uymayan talepleri ve zorlamaları ile vaatlerle kandırılmış halkın haklı protestosu beklemektedir. Film, seçimden birkaç gün önce hapisten çıkan Şilan’ın otostop çekerek aracına bindiği bir yönetmenin gözünden Türkiye’de belediyelerin işleyişini, iktidar ilişkilerini, rant kavgalarını ve bir halkın nasıl “oy’una geldiğini” Ovacık gibi renkli bir ilçede mizahi bir dille anlatılıyor.