Oya Tekin'den mektup: Yaşanan zulüm nasıl telafi edilecek?

CHP'li belediyelere yapılan operasyonlar kapsamında tutuklanan ve Seyhan Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Oya Tekin, tutukluluğunun ikinci ayında bir mektup kaleme aldı.

Tekin, mektubunda, "Tutukluluğumun 60. gününde düşünüyorum; ben üç çocuğu olan bir anneyim. Yıllardır tutkuyla yaptığım savunma mesleğiyle hukukçu bir kadınım. Birçok ilden büyük, ülkenin en büyük ilçelerinden olan, Seyhan'ın Belediye Başkanıyım. Başkanlığımı en yakın rakibime 10 puan fark atarak kazandım. Mücadelem her daim onurlu bir yaşam için oldu, kendim için, ailem için, tüm insanlar için" ifadelerini kullandı.

"Suç örgütü liderinin iftirası ile tutuklu yargılanıyorum ve 60 gündür cezaevindeyim" diyen Tekin, şöyle devam etti. "Benle beraber eşim de aynı iftira nedeniyle cezaevine alındı. Biri 15 yaşında üç çocuğum bir anda annesiz ve babasız kaldılar. Hukukun temel ilkeleri 'masumiyet', 'lekelenmeme hakkı', 'adil yargılanma hakkı', 'tutuklamanın tedbir olması' ilkeleri hiçe sayılarak 60 gündür Silivri’deyim, cezaevindeyim. 15 yaşındaki oğlumun bana ve babasına en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde, kapısına bir kez bile kilit vurulmamış, cıvıl cıvıl, yaşam enerjisi saçan yuvamız sessiz ve hüzünlü kaldı."

"YAŞANAN ZULÜM NASIL TELAFİ EDİLECEK?"

"Biz niye bu eziyeti çekiyoruz? Yerimiz yurdumuz belli. Eşimiz dostumuz, işimiz, aşımız Adana’da. Neden Adana’da değil de, İstanbul’da yargılanıyorum?" tepkisini gösteren Tekin, şunları kaydetti:

"Hiçbir suçumuz olmadığı er veya geç açığa çıkacak da, o güne kadar yaşanan zulüm nasıl telafi edilecek? Akıp giden zamanı geri alabilen var mı? Bu kararları bugün hiç düşünmeden veren hukukçu meslektaşlarım o gün nasıl yüzümüze bakacak? Neden adli kontrol şartı ile değil de tutuklu yargılanıyorum? Mafyalar, çeteler, en ağır suçların zanlıları tutuksuz yargılanır veya hiç yargılanmazken, hayatını adalet sistemine vakfetmiş ve topu topu 1 yıl belediye başkanlığı yapmış bir insana bu muameleyi aklınız alıyor, vicdanınız kabul ediyor mu?"