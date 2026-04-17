OYAK maden işçileri talepleriyle İstanbul'a geliyor: Divriğili emekçiler dayanışmaya çağırıyor

Ebru ÇELİK

Sivas Divriği'de OYAK’a bağlı Ermaden’in taşeronu Çiftay tarafından işletilen yer altı demir madeninin kapatılması ve 271 işçinin işten çıkarılmasına karşı işçilerin direnişi 143. gününe ulaştı.

Maden işçileri, maden şirketlerinin kamusallaştırılması ve işe geri iade talepleriyle birlikte yarın İstanbul Ayazağa’daki OYAK Finans Merkezi önünde bir araya gelecek. Dev Maden-Sen Genel Sekreteri Yücel Yalıncak, ekonomik nedenlerden dolayı işçi temsilcileri ile gelineceğini belirterek sendikalar, siyasiler ve meslek örgütlerinin işçileri yalnız bırakmaması için çağrı yaptı.

Yarın saat 15.00’te İstanbul Ayazağa’daki OYAK Finans Merkezi önünde olunacağını söyleyen Yalıncak, “İstanbul’daki Divriği Kültür Dernekleri, köy derneklerimiz ve siyasi yapılarla görüştük, herkesi eyleme destek için davet ettik” diyerek direnişin başından bu yana üç temel taleplerinin olduğunu hatırlattı: “Üretimin geri başlaması, bütün işçilerin işe başlaması ve maaşlarla ilgili bir hak kaybı olmaması.”

İŞSİZLİK GÖÇE ZORLUYOR

İşten atılan 271 madencinin tazminat ücretleri ve işsizlik maaşları olduğu için ekonomilerini yönetebildiklerini ancak bu işten çıkarmayla birlikte işçilerin göçe zorlandıklarını belirten Yalıncak, okulların da kapanacak olmasıyla birlikte işçilerin göç planları yapmaya başladıklarını dile getirdi. Birkaç işçinin ise tazminat ve işsizlik maaşı alamadığını belirtti.

“Maden işçilerinin yapacak başka bir işleri veya farklı bir meslekleri yok. Ayrıca son aldığımız duyumlara göre açık ocakla ilgili de bir çıkartma olacağı söyleniyor. Yani daralma daha da büyüyecek. Eğer geri adım attıramazsak açık ocaktaki arkadaşları da işsiz bırakılacak. Bu da Divriği için çok büyük bir sıkıntı yaratacak. Geçen yıl Demir Export 250 civarı, Erdemir Madencilik 80, Fimar Madencilik ise 70-80 kişiyi işten çıkardı. Toplamda 600-700 madencinin işsiz kalması söz konusu. Emniyetten aldığım bilgiye göre şimdiden 60’ın üzerinde hane Divriği’den göç etmiş durumda. Nüfus normalde 11-12 bin civarı. Bahsettiğimiz rakamlar aileleriyle birlikte 2 binin üzerinde insan yapıyor. Öyle olunca ilçe statüsüyle ilgili sıkıntılar başlar, kamu binaları taşınır. Önümüzde Çetinkaya örneği var; nüfusu düştüğü için Kangal’a bağlandı. Divriği de oraya doğru gidecek diye korkuyoruz” diye ekleyen Yalıncak, göç konusunun önemine değindi.

1 Mayıs için çağrı yapan Yalıncak, son olarak şunları söyledi: “Bütün Divriğililerin bu eyleme katılıp işsizlik, maden sorunları ve son dönemdeki okul şiddeti olaylarına karşı ses çıkartmalarıdır. Özel sektöre geçtiğinde bu tip sorunlar her zaman yaşanıyor. Temel çağrımız şudur: Madenler kamulaştırılmalı ve bunun için mücadele edilmelidir.”