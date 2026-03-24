Oyak maden işçileri tepkilerini Ankara'ya taşıdı: Yaşam hakkımıza saldırı!

EMEK SERVİSİ

OYAK’a ait Erdemir’e bağlı taşeron Çiftay’ın, üst işverenin faaliyet durdurma kararını gerekçe göstererek madencileri işten çıkarmasıyla yüzlerce işçi işsiz kaldı.

İşçiler bugün Ankara Tandoğan Meydanı’nda bir araya gelerek OYAK Genel Müdürlüğü’ne yürüdü. Divriği’de yükselen tepkilerini başkente taşıyan işçiler, kurum önünde basın açıklaması yaptı.

Eyleme DİSK yönetimi ile DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da katılarak destek verdi.

İşçiler, "Bu yalnızca işten çıkarma değil, yaşam hakkımıza saldırı" diyerek tepki gösterdi.

YÜZLERCE İŞÇİ İŞSİZ KALDI

Divriği’de demir madenciliğinin sona ermesi, ilçenin temel geçim kaynağını ortadan kaldırdı. Yaklaşık 600 hanede tek gelir, yetersiz ve geçici işsizlik ödeneğine dönüştü.

OYAK’a bağlı Ermaden’in taşeronu Çiftay Madencilik 270 işçiyi işsiz bırakırken, Divriği’de Koç Holding’e bağlı Demirexport 250 haneyi, Etüt Madencilik ise 80 haneyi geçim kaynaklarından etti.

Öte yandan Çiftay’ın geri dönük çıkış bildirimi yaptığı, bu nedenle işçilerin işsizlik ödeneğinden eksik yararlandığı belirtildi.