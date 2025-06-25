Oyalanmaya değil çözüme geliyoruz

Ebru ÇELİK

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (ÖSÖS), yıllardır süren taban maaş mücadelesinin yanı sıra belirli süreli sözleşmeler, iş kolu düzenlemesi ve özlük haklarına dair taleplerini dile getirmek için bugün saat 15.00’de İstanbul Kadıköy’den Ankara’ya yürüyüş başlatacak. Sendika, geçtiğimiz yıl boyunca yürüttüğü Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile sürdürdüğü temaslara rağmen taleplerinin karşılık bulmaması üzerine, “Büyük Öğretmen Yürüyüşü” adı altında Ankara’ya yürüme kararı aldı.

“Artık dert anlatmaya değil, çözüm talep etmeye geliyoruz” diyen özel sektör öğretmenleri, tüm eğitim paydaşlarını bu hak arayışına destek vermeye çağırdı.

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Mali Sekreteri Umut Erkurt, sendikanın kurulduğu günden bu yana özel sektörde çalışan öğretmenler için taban maaş mücadelesi verdikleri söyledi. Erkurt, “Kamudaki öğretmenle eşit işi yapıyoruz; hatta özel öğretmenler çok daha yoğun çalışmasına rağmen, ‘eşit işe eşit ücret’ anayasal ilkesini savunuyoruz. Bu talebi 4 yıldır dile getiriyoruz, çeşitli eylemler yaptık. Geçen yıl meclis önünde tam 52 gün süren bir eğitim nöbeti tuttuk. Bu, çok büyük bir eylemdi” dedi.

“Nöbet sürerken bir yandan bürokratik ve diplomatik görüşmeler gerçekleştirdik. İki kez Milli Eğitim Bakanı ile ayrıca bakan yardımcıları ve Meclis Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’ndaki vekillerle görüştük. Taleplerimizi ve sorunlarımızı anlattık” diyen Erkut, süreci şu şekilde anlattı: “Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun karara bağlandığı son komisyon günü, yaklaşık 10 saat süren bir toplantı yapıldı. Tüm kamu eğitim sendikaları konuşma hakkı aldı. Ancak özel öğretmenlerin Meclis’te tek temsilcisi olan biz, ilk kez bu sorunları oraya taşıdığımız için yaklaşık 20 dakika söz hakkı aldık. Bu önemliydi. Çünkü konuşmamızdan sonra birçok vekil iktidar ve muhalefetten bize ‘Bu iş tamam, taban maaş gelecek, hayırlı olsun’ dediler. Hatta o dönem Komisyon Başkanı Mahmut Özer, bir sonraki hafta özel öğretmenlerin sorunlarını konuşmak üzere komisyon üyeleriyle toplantı yapılacağını duyurdu. Ancak bu süreçte, bir başka cephede de patron dernekleri cephesinde temaslar kurduk. Önce Özel Okullar Derneği önünde eylem yaptık. Onlar da taban maaş talebimizin haklılığını gördüler ve desteklediklerini ifade ettiler.”

YILLARDIR OYALANDIK

Süreci tıkayan bir üçüncü yapının Özel Öğretim Kurumları Derneği (ÖZDER) olduğunu aktaran Erkurt, “Bakanlığın, bu yapının görüşlerini öncelikli tuttuğunu öğrendik. ‘Anadolu irfanı’ gibi kavramlarla süreci şekillendirdiler ve bu da taban maaşın önünü kapattı. Bize sürekli ‘diplomatik olun, uyumlu olun’ dendi. Fakat geldiğimiz noktada açıkça görüyoruz ki, bir yıldır oyalandık, kandırıldık. Bu süreçte, Şubat ayında yaptığımız genel kuruldan bu yana, Büyük Öğretmen Yürüyüşünü planladık. Bu yürüyüş yalnızca taban maaş için değil; 5 ana talebi içeren bir mücadeleye dönüştü” dedi.

***

TALEPLER NET

Özel sektör öğretmenlerinin talepleri şu şekilde:

•Taban maaş: Öğretmen maaşları patron inisiyatifine bırakılmamalı, kamudaki gibi tüm öğretmenler için asgari bir ‘taban maaş’ yasal güvence altına alınmalı.

•Belirsiz süreli iş sözleşmeleri: Tüm öğretmenler belirsiz süreli sözleşme güvencesine sahip olmalı.

•Eğitim ve Güzel Sanatlar İşkolu Kurulması: Eğitim, özel bir hizmettir; ayrı bir işkolu olarak tanımlanmalı.

•Kamu ile özlük haklarında eşitlik: Özlük hakları, çalışma saatleri, tatil, yeşil pasaport hakkı, eğitim-öğretim ödeneği gibi temel haklar açısından kamu ile eşitlik sağlanmalı, özel sektör öğretmenlerinin emeği değersizleştirilmemeli.