Öykü Günleri’nde aşkın dansı tango

Kültür Sanat Servisi

Ankara Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, 22. Uluslararası Öykü Günleri'ne ev sahipliği yapıyor. Bu yıl ‘Aşk’ temasıyla gerçekleşen öykü günlerine Çankaya Belediyesi'nin yanı sıra Anadolu Müzik Kültürleri Derneği, Kültürel ve Ekolojik Hayatı Koruma Derneği, Sanat Köyü ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı katkı sağlıyor.

16 Şubat tarihine kadar panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve forumla devam edecek olan programın açılışı ‘Tango: Aşkın Dansı’ başlıklı etkinlikle gerçekleştirildi. 6 Şubat depreminde yitirilenlerin anısına Cenk Güray'ın ‘Sessiz’ ve ‘Yağmur Valsi’ yapıtları seslendirildi.

Viyolada Desen Uysal, kemanda Defne Han ve Ahmet Selim Yağlı'dan oluşan orkestraya İnan Mert'in koreografisini oluşturduğu danslar eşlik etti. 16 Şubat tarihine kadar devam edecek 22. Uluslararası Öykü Günleri, ücretsiz olarak Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.