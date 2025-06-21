Öykü Ödülü’nde tema direniş

Kültür Sanat Servisi

Çukurova Belediyesi ve Uluslararası Öykü Günleri Derneği iş birliğiyle düzenlenen 2025 Çukurova Öykü Ödülü için başvurular başladı.

Başvuruların 1 Ekim'de biteceği yarışmanın bu yılki teması 'Direniş'. Yarışmanın amacı; korkunun, baskının ve sessizliğin hâkim olduğu dönemlerde, edebiyatın direnme biçimi olarak nasıl işlev gördüğünü hatırlatmak.

Direnişin sadece büyük sözlerle değil, gündelik hayatın içinden gelen ayrıntılarla örülü olduğuna vurgu yapılıyor.

Yarışma,, kendi sesine sahip çıkan ve başkalarının sesine kulak veren yazarların önünü açmayı hedefliyor.