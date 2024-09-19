Öyküler Kaftancıoğlu anısına yazılıyor

Oktay EVSEN

11 Nisan 1980 tarihinde görev yaptığı TRT İstanbul Radyosu’na gitmek için çıktığı evinin önünde öldürülen gazeteci Ümit Kaftancıoğlu adına düzenlenen öykü yarışmasının 21’incisi için geri sayım başladı. 2025 Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışması’na başvuru için son gün 31 Aralık 2024.

İki aşamalı bir değerlendirme sisteminin olacağı yarışmada Seçici Kurul şu isimlerden oluşuyor: Adnan Özyalçıner, Zeynep Aliye, Mehmet Güler, Öner Yağcı, Feyza Akbulut Öner, Eşref Karadağ, Hakan Cucunel, Armağan Can, Öztürk Tatar.

Eser sahipleri konu sınırı olmayan yarışmaya yayımlanmamış ve ödül almamış tek öykü ile katılabilecekler. Değerlendirme 1., 2., ve 3. şeklinde olacak, ilk 10’a giren öykülerin kitap olarak basımı yapılacak. Dereceye giren katılımcılar plaket ve kitap seti ile ödüllendirilecekler.