Öykünün en iyileri belli oldu

Kültür Sanat Servisi

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin, 21-23 Kasım tarihlerinde

10’uncusunu düzenleyeceği 10. Antalya Edebiyat Günleri

kapsamında, Türk edebiyatının en canlı alanlarından biri olan öykü

dalında verilen ödüllerin bu yılki sahipleri açıklandı.

Bu yılki ödülleri belirleyen Seçici Kurul'da Ayşen Işık, Gülay Kaplan,

İbrahim Karaoğlu, Özcan Karabulut ve Şenay Eroğlu Aksoy yer aldı.

Kurul, ‘En İyi Öykü Kitabı’ ödülünü bu yıl iki isme paylaştırdı. Cabir

Özyıldız, Dünyanın Bütün Karıncaları isimli kitabıyla Özlem Dikeçligil

ise Karanlığın İcadı’yla Antalya Edebiyat Günleri’nin 10’uncu yılında

ödülün sahibi oldu.

Özyıldız, kitabında ülke coğrafyasından Ortadoğu’ya uzanan geniş bir

hattı ele alırken şiddet, yoksulluk ve gelenek baskısı altında ezilen

insanların trajedisini kendine özgü, güçlü bir anlatım diliyle işlediği ve

okuru bu deneyimin etkin bir öznesi haline getirdiği için ödüle değer

görüldü. Dikeçligil ise özgün bakış açısı ve ayrıntılardan ördüğü çarpıcı

atmosferle okuru içine çeken etkisi uzun süre hissedilen sarsıcı bir

öykü dünyası kurmayı başardığı için aynı ödülün sahibi oldu.

En İyi İlk Öykü Kitabı Ödülü ise Kağıttan Kaplan ile Ceyhan Usanmaz’a

verildi. Seçici Kurul, yazma-yazamama meselesini merkezine alarak

okuru kurmacanın sınır tanımaz alanına davet eden, edebiyatın içsel

evrenine taze ve cesur bir bakış sunmayı başardığı için ödüle layık

buldu.

Ödüller, 21 Kasım Cuma saat 20.00’de Türkan Şoray Kültür

Merkezi'nde düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

Ayrıca, bu yılın ödül alanları 22 Kasım Cumartesi, Erdal İnönü Kent

Parkı’nda saat 14.00-15.30 arasında Tuncer Çetinkaya

moderatörlüğünde edebiyatseverlerle bir araya gelecek.