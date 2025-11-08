Öykünün en iyileri belli oldu
Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği 10. Antalya Edebiyat Günleri kapsamında verilen ‘En İyi Öykü Kitabı’ ödülü bu yıl iki isim paylaştı. Cabir Özyıldız, Dünyanın Bütün Karıncaları isimli kitabıyla Özlem Dikeçligil ise Karanlığın İcadı’yla ödülün sahibi oldu.
Kültür Sanat Servisi
Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin, 21-23 Kasım tarihlerinde
10’uncusunu düzenleyeceği 10. Antalya Edebiyat Günleri
kapsamında, Türk edebiyatının en canlı alanlarından biri olan öykü
dalında verilen ödüllerin bu yılki sahipleri açıklandı.
Bu yılki ödülleri belirleyen Seçici Kurul'da Ayşen Işık, Gülay Kaplan,
İbrahim Karaoğlu, Özcan Karabulut ve Şenay Eroğlu Aksoy yer aldı.
Kurul, ‘En İyi Öykü Kitabı’ ödülünü bu yıl iki isme paylaştırdı. Cabir
Özyıldız, Dünyanın Bütün Karıncaları isimli kitabıyla Özlem Dikeçligil
ise Karanlığın İcadı’yla Antalya Edebiyat Günleri’nin 10’uncu yılında
ödülün sahibi oldu.
Özyıldız, kitabında ülke coğrafyasından Ortadoğu’ya uzanan geniş bir
hattı ele alırken şiddet, yoksulluk ve gelenek baskısı altında ezilen
insanların trajedisini kendine özgü, güçlü bir anlatım diliyle işlediği ve
okuru bu deneyimin etkin bir öznesi haline getirdiği için ödüle değer
görüldü. Dikeçligil ise özgün bakış açısı ve ayrıntılardan ördüğü çarpıcı
atmosferle okuru içine çeken etkisi uzun süre hissedilen sarsıcı bir
öykü dünyası kurmayı başardığı için aynı ödülün sahibi oldu.
En İyi İlk Öykü Kitabı Ödülü ise Kağıttan Kaplan ile Ceyhan Usanmaz’a
verildi. Seçici Kurul, yazma-yazamama meselesini merkezine alarak
okuru kurmacanın sınır tanımaz alanına davet eden, edebiyatın içsel
evrenine taze ve cesur bir bakış sunmayı başardığı için ödüle layık
buldu.
Ödüller, 21 Kasım Cuma saat 20.00’de Türkan Şoray Kültür
Merkezi'nde düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.
Ayrıca, bu yılın ödül alanları 22 Kasım Cumartesi, Erdal İnönü Kent
Parkı’nda saat 14.00-15.30 arasında Tuncer Çetinkaya
moderatörlüğünde edebiyatseverlerle bir araya gelecek.