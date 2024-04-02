Oyların eşit çıktığı Çıldır'da belediye başkanı kurayla belirlenecek

CHP'li ve AKP'li adayın oylarının eşit çıktığı Ardahan Çıldır'da belediye başkanı kurayla belirlenecek.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AKP ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, belediye başkanı kurayla belirlenecek.

Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AKP'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı.

Oyların eşit çıkması sonrası iki partinin de seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi.

İlçenin belediye başkanı, bugün kurayla belirlenecek.