Oyun devi EA 55 milyar dolara satılıyor

ABD'li oyun devi Electronic Arts (EA), Suudi Arabistan Kamu Fonu’nun da içinde bulunduğu konsorsiyuma 55 milyar dolara satılıyor.

Toplam 55 milyar dolar (yaklaşık 2,2 trilyon TL) bedelle gerçekleşecek anlaşma, tamamen nakit olarak yapılacak. Satın alım sonrasında EA’nin yüzde 100 hissesi konsorsiyuma geçecek ve şirket halka açık statüsünden çıkarak özel bir şirket olacak.

Yapılan açıklamaya göre EA hissedarlarına hisse başına 210 dolar ödenecek. Bu rakam, mevcut piyasa fiyatının yaklaşık %25 üzerinde bir prim anlamına geliyor. EA hisseleri son olarak 168,32 dolardan işlem görüyordu.