Oyun makinesini söküp götürmeye çalışan sanığa 14 yıl 8 aya kadar hapis istemi

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, kendisine borcu olduğu gerekçesiyle marketteki oyun makinesini söküp götürmeye çalışan Mehmet A. hakkında 'gece vaktinde yağmaya teşebbüs' ve 'zincirleme sesli yazılı görüntülü iletiyle hakaret' suçlarından toplam 14 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mehmet A.'yı azmettirdikleri öne sürülen C.O. ve M.O. için ise 'gece vaktinde yağmaya teşebbüse azmettirme' suçundan ayrı ayrı 11 yıl 2 aya kadar hapis cezası istendi.

Olay, geçen 29 Ekim saat 21.30 sıralarında, Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. Mehmet A. daha önce hakkında tehdit ve hakaret suçlamasıyla 3 kez şikayetçi olan E.Ç.'nin marketine gelip, kendisine borcu olduğunu söyleyerek buradaki oyun makinesini sökerek götürmeye çalıştı. Bu sırada iş yeri çalışanları şüpheliye engel olmaya çalıştı. Ancak Mehmet A., iş yeri sahibi E.Ç.'nin haberi olduğunu söyleyip, makineyi sökmeye devam etti. İkna olmayan market çalışanları durumu E.Ç.'ye bildirip, Mehmet A.'nın makineyi götürmesine engel oldu. Çevredeki diğer esnafın da araya girmesiyle dışarı çıkarılan Mehmet A., olay yerinden ayrıldı, E.Ç.'nin ihbarıyla polis ekipleri, şüpheli Mehmet A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Emniyette ifade veren E.Ç., Mehmet A. tarafından daha önceden de tehdit edildiğini ve şikayetçi olduğunu söyledi. E. Ç.'nin ifadesinde M.O. ve C.O. isimli kişilerin kendisinden daha önce para istediğini, şikayetçi olunca da Mehmet A.'nın bu kişiler adına kendisinden para istemeye gelmeye başladığını söyledi. Mehmet A.'dan şikayetçi olduğunu belirten E.Ç., şüphelilerce tehdit edildiği için bir süredir iş yerine gidemediğini de ifade etti.



Öte yandan, olay, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Şüphelinin çalışanlara iş yeri sahibinin haberi olduğunu söylemesi, oyun makinesini götürmeye çalışırken, "Bir şey olduğu yok sorumluluk bende. Bütün kameralar çeksin' dediği de görüntülerde yer aldı.



1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet A. ve onu azmettirdiği öne sürülen M.O. ile C.O. gözaltına alındı. C.O.'nun ifadesinde E.Ç.'nin kendisinden bayi açmak için muvafakatname istediğini ve bir miktar karşılığında anlaştıklarını ancak parasını alamadığını ve meydana gelen olayla ilgili bilgisi olmadığını söylediği belirtildi.



M.O. ise ifadesinde bir gün arkadaşı Mehmet A. ile birlikteyken telefonla E.Ç.'yi arayıp para yüzünden tartıştıklarını, Mehmet A.'nın da gidip arayı bulabileceğini söylediğini belirtti. M.O., olayın azmettirici olduğu iddialarını ise kabul etmedi.



Mehmet A. ise ifadesinde M.O. ile arkadaş olduklarını, kendisinde E.Ç.'den alacağı olduğunu, tanıdığı varsa yardımcı olmasını istediğini söyledi. Mehmet A., üzerine atılı suçlamayı ise reddetti. Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet A. tutuklanırken, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İDDİANAME HAZIRLANDI



Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. Savcı, alkollü içki satışı yapan bayi işleten E.Ç.'nin şans oyunu makinesi alabilmek için 180 metre ilerisinde aynı iş kolunda faaliyet gösteren bayisi bulunan C.O.'dan 'iki iş yeri arasında 250 metreden az mesafe olduğu için muvafakatname' aldığını belirtti. C.O.'nun muvafakatname için E.Ç.'den ücret talep etmediği ancak bir süre sonra M.O.'nun, E.Ç.'den 250 bin lira istediği iddianamede yer aldı. E.Ç.'nin bunun kabul etmemesi üzerine M.O. tarafından tehdit edildiğine kanaat getirildiği kaydedildi.



Savcı, M.O.'nun telefonla arayarak da E.Ç.'yi tehdit ettiğine vurgu yaptı. Tutuklu sanık Mehmet A.'nın, E.Ç.'yi telefonla arayıp kendisini C.O.'nun yeğeni olarak tanıttıktan sonra 150 bin lira istediği, parayı vermemesi üzerine ise tehdit ve hakaret ettiği de iddianamede yer aldı. Mehmet A.'nın sosyal medya üzerinden de E.Ç.'yi tehdit ettiğinin sabit olduğu bildirildi.



'TUTUKSUZ SANIKLARA DA CEZA İSTENİYOR'



Olay günü Mehmet A.'nın E.Ç.'ye ait iş yerine gelip, şans oyunu makinesini çıkartarak zorla almaya çalıştığı ve çalışanların engel olduğu ve olayda söz konusu makinenin de zarar gördüğü belirtildi. Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Mehmet A.'nın olay gecesi E.Ç.'ye ait iş yerine gelerek çalışan mağdurların engel olmasına rağmen tehditle ve zorla iddia makinasını götürmeye çalıştığını ancak elinde olmayan nedenlerle eylemini tamamlayamadığını ve bu nedenle gasp eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığının altını çizdi. Savcı, C.O. ve M.O.'nun ise Mehmet A'yı azmettirdiklerinin sabit olduğuna kanaat getirdi. Savcı iddianamesinde Mehmet A. hakkında gece vaktinde yağmaya teşebbüs suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıl 7 aydan 11 yıl 2 aya kadar, zincirleme sesli yazılı görüntülü iletiyle hakaret suçundan 3,5 yıla kadar hapis isteminde bulundu. C.O. ve M.A. için ise gece vaktinde yağmaya teşebbüse azmettirme suçundan ayrı ayrı 3 yıl 7 aydan 11 yıl 2 aya kadar hapis cezası istedi.



Hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini belirten E.Ç.'nin avukatı Cansu Koç, "Defalarca kez yaptığımız şikayetin neticesinde müvekkilin dükkanını yağmalamaya çalışan Mehmet A.'nın tutuklanması adalet adına güzel bir gelişme olmuş, lakin diğer şüphelilerin tutuklanması için şikayetlerimiz ve itirazlarımız devam etmişti. Bugün geldiğimiz süreçte itirazlarımız sonrasında hazırlanan iddianamede diğer şüphelilerinde azmettirici olarak yargılanacağı kesinleşmiştir. Bundan sonrasında da sürecin takipçisi olarak sanıkların en ağır cezayı almaları için hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.