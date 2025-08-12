‘Oyun masası’na güvensizlik var

BirGün / ANKARA

Kamu emekçilerinin mali ve sosyal haklarını belirleyecek 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nde son teklif bugün verilecek. 6,5 milyon kamu emekçisi ile emekliler, kamu işvereni olan hükümetin vereceği teklifi beklerken KESK'in anketi masaya güven duyulmadığını bir kez daha ortaya koydu.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) süreci öncesinde kamu emekçilerinin mevcut durumunu ve beklentilerini ortaya koyan mevcut durum ve beklentiler araştırması raporunu Ankara’da düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. 76 ilde toplam 4 bin 778 kamu emekçisinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarını sıralayan raporda, emekçilerin geçinme krizi ile sendikal süreçlere ve ekonomik duruma dair derin güvensizlikleri ve mücadele talepleri gözler önüne serildi.

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak'ın sunumuyla dün gerçekleştirilen toplantıya KESK Yürütme Kurulu ve üye sendikaların Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri de katıldı. Açıklamada konuşan KESK Eş Genel Başkanı Koçak, “Başta 4688 sayılı Yasa'nın değiştirilmesi olmak üzere taleplerimizin karşılık bulması için fiili ve meşru mücadelemizi her türlü zorluğu da göğüsleyerek yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.

Koçak, “Araştırmamıza katılanların yüzde 98'i kamu emekçilerinin maaşlarının enflasyona karşı korunmadığını ifade etmiştir. Bu oran, sözleşmeli, kadrolu, emekli ve tüm deneyim düzeylerinde benzer seyretmektedir” ifadelerini kullanırken katılımcıların yüzde 98'nin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini gerçekçi bulmadığını açıkladı.

SONU BAŞTAN BELLİ

İktidar ve yandaş konfederasyonların sonu belli bir oyunu yeniden oynadıklarını ifade eden Koçak, “Kanuna aykırı şekilde görüşmeleri 28 Temmuz'a çektiler ve konfederasyonumuz bunu teşhir edince de kılıfına uydurmak için adını ‘hazırlık toplantısı’ koydular. Güya erken başlatarak daha yoğun tartışmak için süre kazanmış oldular ama ilk toplantıdan sonra günlerce bir daha görüşme yapmadılar” diye konuştu.

Ankete katılan katılımcıların en büyük sorun olarak ‘yetkili sendikaların etkisizliğini’ ifade ettiğini belirten Koçak, “Yüzde 69 oranında katılımcı, kamu emekçilerinin TİS'ten zararlı çıkmasının başlıca nedeni olarak 'Yetkili sendikaların görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi'ni göstermiştir. Bu oran, yetkili sendikal temsilde ciddi bir meşruiyet krizine işaret etmektedir” dedi.

Koçak, iktidarın 4688 sayılı Yasa üzerinden TİS gündemini birkaç mali ve özlük hakla sınırlandırdığını vurgulayarak şöyle konuştu: “Araştırmamıza göre kamu emekçilerinin talepleri yalnızca ekonomik kazanımlara indirgenmemekte, demokratik katılım, grev hakkı, bağımsız toplu pazarlık zemini, sendikal temsilde adalet ve siyasi iklimin değişimi gibi çok yönlü başlıklarda yoğunlaşmaktadır. Konfederasyonumuzun bu dönemde öncelikli taleplerinin başında iktidara ve yandaş konfederasyonun insafına terk edilen TİS'in dayanağı olan 4688 sayılı Yasa'nın kökten değiştirilerek uluslararası sözleşmelere uygun, gerçek ve özgür toplu pazarlık mekanizmasını içeren, grev hakkımızı engellemeyen bir düzenleme gelmektedir. Anket bu talebimizin kamu emekçileri tarafından da paylaşıldığını açığa çıkarmıştır. Örneğin katılımcıların yüzde 49'u yalnızca yetkili sendikaların değil, tüm sendikaların masada yer alması gerektiğini belirtmiştir.”

∗∗∗

‘BU ORTAKLIK KAZANIM GETİREMEZ’

Ankete katılan kamu emekçilerinin;

• %98'i maaşlarının enflasyona karşı korunmadığını düşünüyor.

• %98'i TÜİK verilerini gerçekçi bulmuyor.

• %69'una göre Memur-Sen sorumluluklarını yerine getirmediği için TİS’ten zararlı çıkılıyor.

• %49'u yalnızca yetkili sendikaların değil, tüm sendikaların TİS masasında yer alması gerektiğini düşünüyor.

• %43'ü geçimini tek başına sağlıyor.

• %75'ine göre kamu emekçilerinin temel sorunu geçinememe ve hayat pahalılığı.

• %57'si anti demokratik politikaları kamu emekçisinin sorunu olarak görüyor.

• %49'una göre temel sorun liyakatsiz idareciler.