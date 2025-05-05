Oyun oynarken fenalaşan çocuk hastanede hayatını kaybetti

Gaziantep’in Nizip ilçesinde sokakta oyun oynarken fenalaşan 12 yaşındaki çocuk, kaldırdığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Nizip ilçesi Şahinbey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin bulunduğu sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 12 yaşındaki Husay El Musa, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Husay El Musa, Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunda fiziki olumsuz bir bulguya rastlanmayan 12 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Beyin kanaması geçirdiği tahmin edilen çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.