"Oy’una Geldik" gala yaptı

“Her devrin bir zübüğü vardır” sloganıyla yola çıkan “Oy’una Geldik” filminin galası İstanbul’da gerçekleşti. Dersim'in Ovacık ilçesinde çekilen film, 21 Şubat'ta sinemalarda gösterilecek.

Senaryosu yerine kayyum atanan Dersim'in Ovacık ilçesinin seçilmiş belediye başkanı Mustafa Sarıgül’ün kaleminden çıkan ve yönetmen koltuğunda ise “Elif Ana”, “Bir Kar Tanesinin Ömrü” ve “Zer” gibi ödüllü filmlerin yönetmeni Kazım Öz’ün oturduğu “Oy’una Geldik” filminin galası dün akşam İstanbul Torun Center’da yapıldı. Galaya usta oyuncu İlyas Salman başta olmak üzere filmin tüm oyuncu kadrosu, yönetmen Kazım Öz, senarist ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, yapımcılar, basın mensupları ve davetliler katıldı. Galaya 400’ü aşkın davetli katıldı.

İLYAS SALMAN YILLAR SONRA BAŞROLDE

“Her devrin bir zübüğü vardır” sloganıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Oy’una Geldik” filmine Dersim'in Ovacık ilçesi ev sahipliği yaptı. Çekimleri ilçede tamamlanan ve gelirinin önemli bir kısmı Munzur’un ve hayvanların korunmasına aktarılacak filmin başrolünde ise usta sanatçı İlyas Salman bulunuyor. Salman’a Ömür Arpacı, Kanbolat Görkem Arslan, Volga Sorgu, Kuzey Yücehan Sevgican, Levent İdem, Evin Örnek, Orhan Aydın, Zeynep Elçin, Rugeş Kırıcı ve Ulaş Kaya gibi usta isimler eşlik ediyor. Filmde, eski Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, yerine kayyum atanan Dersim Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile Ovacıklılar da rol aldı. Filmin yapımını Köz Film, uygulayıcı yapımcılığını ise Şirvan Yılmaz Kırtel üstlenirken, müziklerini Mustafa Biber yaptı. Mustafa Sarıgül, Kazım Öz, Eyüp Boz ise senaryoyu kaleme aldı.

FİLMİN KONUSU

İktidar partisinin adayı Hıdır Diri, rakiplerini elemiş ve artık başkanlık koltuğuna oturmuştur. Çiçeği burnunda başkanı rant kavgası, sağ partinin ilçeye hiç de uymayan talepleri ve zorlamaları ile vaatlerle kandırılmış halkın haklı protestosu beklemektedir. Film, seçimden birkaç gün önce hapisten çıkan Şilan’ın otostop çekerek aracına bindiği bir yönetmenin gözünden Türkiye’de belediyelerin işleyişini, iktidar ilişkilerini, rant kavgalarını ve bir halkın nasıl “oy’una geldiğini” Ovacık gibi renkli bir ilçede mizahi bir dille anlatılıyor.

YARIN BEYAZ PERDEDE

21 Şubat 2025 tarihinde Türkiye’de, 27 Şubat 2025’te ise çeşitli Avrupa ülkelerinde izleyicileriyle buluşacak olan film, Türkiye’deki siyaset düzlemine esprili bakışıyla izleyicileri kahkahaya boğmayı hedeflerken aynı zamanda milyonların farklı yönleriyle bildiği Ovacık kültürünü de beyaz perdeye kaydedecek.