Oyuncağı sanata dönüştüren Toykontakt seçkisi Trendyol Sanat'ta

Mamut Limited tarafından derlenen Toykontakt Özel Seçkisi Trendyol’da satışa sunuldu.

Advertorial

Birbirinden değerli sanatçıları sanatseverlerle buluşturarak Türkiye’de sanatsal üretimi her an herkes için ulaşılabilir kılan Trendyol Sanat, bu kez multidisipliner sanatçıların tasarım oyuncaklarına kucak açtı. Türkiye’nin dört bir yanından koleksiyonerler ve oyuncak sanatına ilgi duyanlar, Trendyol Sanat için Mamut Art Project’in oluşumu Mamut Limited tarafından derlenen “Toykontakt” başlıklı seçkiye ve limitli edisyon illüstrasyonlara zaman ve mekândan bağımsız olarak Trendyol üzerinden ulaşabilecekler.

Teknoloji ve e-ticaret alanındaki uzmanlığını toplumsal fayda yaratacak pozitif etki projeleri geliştirmek üzere kullanan Trendyol, dijital sanat platformu Trendyol Sanat ile genç ve yaratıcı sanatçılara destek vermeye devam ediyor. Geleneksel Türk sanatlarından heykele uzanan geniş yelpazede özgün ve ilham veren işleri özel seçkilerle platformda bir araya getiren Trendyol Sanat, bu kez oyuncak tasarımını sanata dönüştüren Toyart.ist’in düzenlediği “Toykontakt” sergisinden bir seçkiyi koleksiyonerler ve oyuncak meraklılarıyla buluşturuyor.

22-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ve Trendyol Sanat’ın eş sponsoru olduğu Mamut Art Project 11. Edisyonunda Bülent Gültek ve MRE küratörlüğünde yine Trendyol Sanat desteğiyle sergilenen “Toykontakt”, Türkiye’de oyuncak sanatı alanındaki üretimlerin yaygınlaştırılması için kurulan Toyart.ist çatısı altındaki sanatçıların ilgi çekici tasarımlarından oluşuyor.

Mamut Art Project'in oluşumu Mamut Limited tarafından derlenen Toykontakt Trendyol Sanat Özel Seçkisi’nde; Burak Şentürk, Burak Beceren, Bülent Gültek, Can Dağlı, Cihan Gelerli, Cins, Defo, Fatih Öztürk, HAM, Kilink Custom Toys, MRE, Murat Kalkavan, Selin Arısoy (LaserPigeon Toys), Selin Çınar, Tuba Girgiç, Vamk ve Yiğit Yerlikaya’nın karakter tasarımları ve popüler kültür ürünlerine mizahi yaklaşımlar içeren tasarım oyuncakları yer alıyor. Trendyol’da aynı zamanda sanatçıların özel limitli edisyon illüstrasyonları da satışa sunuluyor.

Bülent Gültek

TOYART.İST: TRENDYOL SANAT SEÇKİSİYLE YENİ KİTLELERLE TEMAS ETME FIRSATINI YAKALAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ.

Toyart.ist kurucuları Bülent Gültek ve MRE, geçtiğimiz günlerde Mamut kapsamında düzenlenen sergiye ve Trendyol Sanat’ın verdiği desteğe dair şunları kaydetti:

"Toyart.ist olarak kendi stillerinde oyuncak tasarımı yapan sanatçılarımızı öne çıkarabilmek ve disiplinler arası işler üreten sanatçıların oyuncak formatındaki üç boyutlu üretimlerini geniş kitlelere ulaştırabilmek bizim için öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Üçüncü sergimize 'Toykontakt' ismini verirken, sanatçılar ve bu alana ilgi duyan sanatseverler arasındaki etkileşimi ön plana çıkarmak istedik. Her yıl yeni projeleriyle Türkiye’deki sanat ortamına yön veren Mamut Art Project’in yeni edisyonunda Trendyol Sanat’ın desteğiyle hedeflediğimiz etkileşimi, Trendyol Sanat seçkisiyle de yeni kitlelerle temas etme fırsatını yakalayacağımızı düşünüyoruz."

Seren Kohen Ojalvo

SEREN KOHEN OJALVO: SERGİYİ BÖYLE BİR PLATFORMA TAŞIMAK VE BU SAYEDE DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIRMAK BİZİM İÇİN ÇOK HEYECAN VERİCİ.

Mamut Art Project’in Kurucu Direktörü Seren Kohen Ojalvo ise Trendyol Sanat ile yaptıkları iş birliğine dair şunları söyledi:

"Trendyol’un sanat alanında yaptıklarını uzun süredir takip ediyoruz. Aklımızda hep, Trendyol ile özel bir projede bir araya gelmek vardı. Hayranı olduğumuz Toyart.ist’in 3 sergisinin de tam bu kesişme noktasında çok farklı bir etki yaratabileceğini düşündük. Bu kadar yeteneğin, alışılagelmişin dışında üretimlerle bir araya geldiği bir sergiyi böyle bir platforma taşımak ve bu sayede daha da geniş kitlelere ulaştırmak bizim için çok heyecan verici."

Türkiye’nin dört bir yanından koleksiyonerler ve oyuncak sanatına ilgi duyanlar, Trendyol web sitesinden ve mobil uygulamada “Hizmetlerim” bölümünde yer alan Pozitif Etki logosuna tıklayarak Trendyol Sanat platformundan Toykontakt seçkisine ulaşabilirler.