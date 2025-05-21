Oyuncakta sağlık tehdidi: Satışı yasaklandı, raflardan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı.

Piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, "squishy jelly balls" isimli oyuncağın sağlık açısından risk taşıdığı tespit edildi.

NTV'nin haberine göre; yapılan analizlerin ardından ürünün hem raflardan kaldırılması hem de satışının tamamen durdurulması kararlaştırıldı.

Yetkililer, vatandaşlara çocukları için oyuncak seçerken ürünün güvenlik standartlarına uygun olup olmadığını kontrol etmeleri çağrısında bulundu.