Oyuncu Ahmet Gülhan yaşamını yitirdi

Yönetmen ve oyuncu Ahmet Gülhan, 85 yaşında yaşamını yitirdi.

1967'de Haldun Taner, Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile birlikte Devekuşu Kabare'yi kuran Gülhan, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Habertürk'te yer alan habere göre geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan Gülhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Gülhan'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi Gülümser Gülhan da 14 Mart'ta hayata veda etmişti. Ahmet Gülhan, "Yarım asırlık eşimi kaybettim. Acım sonsuzdur" sözleriyle acısını dile getirmişti.

AHMET GÜLHAN KİMDİR?

Öğrenciliği sırasında Milli Türk Talebe Birliği'ne girdi. İcra Konseyi Başkanı olarak tiyatro ve spordan sorumlu idi. Tiyatroya başlaması, öğrenciliği sırasında rahatsızlanan bir oyuncunun yerine 'Duvarların Ötesinde' adlı oyunda sahneye çıkması ile oldu. Öğrenci tiyatrosunda amatör olarak oyunculuğa devam etti. Onu izleyen Cahide Sonku'nun teklifi ile Cahit Irgat ile kurdukları Turne Tiyatrosu'nda 'Taşra Kızı' adlı oyunla profesyonel oyunculuğa başladı.

1965 yılında Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda ilk defa sahnelenen Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı oyununda rol aldı. 1967'de Haldun Taner, Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile birlikte Devekuşu Kabare'yi, 1978'de Haldun Taner ile Tef Kabare'yi kurdu.

1980'li yıllarda TRT'de yayımlanan "Şüpheli Şemsettin" dizisinde canlandırdığı 'Şüpheli Şemsettin' karakteriyle de tanındı. Sinemada "Günahını Ödeyen Adam" (1969), "Sevgili Bebeklerim" (1987), "Suluboya" (2009), "Yeni Hayat" (2015), "Çalgı Çengi İkimiz" (2016), "Kardeşim Benim" (2016) adlı filmlerde oynadı. Tiyatroda mesleki örgütlenme için emek vermiş, tiyatro oyuncuları sendikası kuruluşunda rol almış; Tiyatro Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı.