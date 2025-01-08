Oyuncu Atakan Yılmaz tutuklandı

Oyuncu Atakan Yılmaz, yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oyuncu Atakan Yılmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şüpheli Yılmaz 7 Ocak tarihinde gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında şüpheli Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren Yılmaz, daha sonra çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.