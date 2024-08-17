Oyuncu Aydemir Akbaş hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın önde gelen oyuncularından Aydemir Akbaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Akbaş, 1.5 sene önce kanser olduğunu açıklamıştı. Aydemir Akbaş, dün yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Bir süredir kanserle mücadele eden senarist, yönetmen, oyuncu ve spor yazarı Aydemir Akbaş, tedavi gördüğü İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde, 88 yaşında yaşamını yitirdi.

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Aydemir Akbaş, 25 Şubat 1936 yılında İstanbul Feriköy'de doğdu. Galatasaray Lisesi'nde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı. Gazetecilik yaparken tanıştığı Altan Erbulak'ın yönlendirmesiyle tiyatro oyunculuğuna başlayarak Gülriz Sururi, Ayfer Feray, Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü tiyatro isimleriyle beraber çalıştı. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi oyunlarda rol aldı.

Bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadı. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.

Oyuncu olarak çoğu komedi türünde olmak üzere 100'ü aşkın filmde rol almış, 8 kez de yönetmen koltuğuna oturdu. Bunun dışında 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca birçok TV dizisinde rol aldı ve 33 filmin senaryosunu yazdı.

Aydemir Akbaş spor yazarlığı da yaparken, aynı zamanda Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Spor Kulübü üyesidir.