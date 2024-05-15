Oyuncu Ayten Gökçer vedasıyla yasa boğdu

Kültür Sanat Servisi

Taçsız Kral’, ‘Yılan Hikâyesi’ ve ‘İstanbul Kırmızısı’ gibi yapımlarda yer alan Ayten Gökçer, 84 yaşındayken hayatını kaybetti. Usta oyuncu, bugün öğlen Zincirlikuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak. Gökçer’in vedası yakınlarını ve sanat dünyasını yasa boğdu.

Taçsız Kral

Tiyatro oyuncusu Melek Baykal paylaşımında, “Ayten ablam... Çok değerliydin benim için. Üç gün önce rüyamdaydın, çok üzgünüm çok... Hepimizin başı sağ olsun. Bir tanecik kızı Aslı’ya, torunlarına, tüm ailesine sabırlar diliyorum. Değerli ve güzel kadın, huzur içinde uyu... Sizi hiç unutmayacağız” ifadelerini kullandı. Oyuncu Gül Onat da, “Ayten ablam; önce anneme olan hayranlığınla, sonra sıcacık kişiliğinle tanıdım seni. Büyük sanatçıydın. Nur içinde ol…” paylaşımını yaptı.

Televizyoncu Armağan Çağlayan ise Gökçer için şu ifadeleri kullandı: “En çok ‘Işığımı kapatma şekerim’ derdiniz çekimlerde Ayten Hanım... Oysa ki sizin kendi ışığınız zaten şahaneydi. ‘Gel Kanyon’da kahve içip dedikodu yapalım’ dediğiniz telefon artık gelmeyecek. Çok üzgünüm. Tattığınız yer nurla dolsun... İncitmesin... Huzurla uyuyun.”

Yılan Hikayesi

1952 yılında Ankara Devlet Konservatuarı’nın bale bölümüne başlayan Gökçer, 1958 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sanatçı kadrosunda göreve başladı. 1965 yılında yönetmenliğini Atıf Yılmaz’ın yaptığı ve Ajda Pekkan, Erol Taş, Gönül Yazar ile beraber Galatasaray’ın efsane futbolcusu ve gol kralı Metin Oktay’la başrolü paylaştığı Taçsız Kral filmiyle sinemaya başladı. Ama sinemadan daha çok tiyatroya önem verdi. Yedi Kocalı Hürmüz adlı müzikalde Hürmüz rolü ile başrolde oynadı. 1988 yılında ‘devlet sanatçısı’ unvanının sahibi oldu.