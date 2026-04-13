Oyuncu Barış Arduç, jiujitsuda altın madalya kazandı

Ünlü oyuncu Barış Arduç, Milano’da düzenlenen uluslararası jiu-jitsu turnuvasında 85 kilo kategorisinde şampiyon olarak dikkat çekti.

Spor
  • 13.04.2026 10:16
  • Giriş: 13.04.2026 10:16
  • Güncelleme: 13.04.2026 10:20
Kaynak: Spor Servisi
Oyuncu Barış Arduç, jiujitsuda altın madalya kazandı
Ünlü oyuncu Barış Arduç, İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen uluslararası jiujitsuda turnuvasında altın madalya kazandı.

85 kilo hafif ağır sıklet kategorisinde mücadele eden Arduç, finale yükseldi. Finalde de üstünlüğünü sürdüren oyuncu, podyumun zirvesine çıkarak altın madalyanın sahibi oldu.

Arduç, kazandığı altın madalya ile verdiği pozları da takipçileriyle paylaştı.

Öte yandan organizasyonun, Uluslararası Jiujitsu Federasyonu tarafından düzenlendiği belirtildi.

Brezilya jiu-jitsu rakibi yere alarak kontrol etmeye ve pes ettirmeye dayalı, teknik odaklı bir yakın dövüş sporu olarak bilinirken müsabakalar farklı kilo ve kemer kategorilerinde gerçekleştiriliyor.

