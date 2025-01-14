Oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti

Yaprak Dökümü, Kırık Kanatlar, Ada Masalı gibi bir çok yapımla uzun yıllar ekranlarda olan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Bedia Ener Öztep, 70 yaşında yaşamını yitirdi.

Bedia Ener Özte'in ölüm haberi, sosyal medya hesabından yapılan "Hoşça kalın. Ben melek oldum" notuyla duyuruldu.

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BEDİA ENER HAKKINDA

5 Haziran 1954 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1968 yılında, Bakırköy Halkevi'nde oyunculukla sanat hayatına başlayan Bedia Ener, 1970 yılında Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi.

Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları, Asuman Dabak Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı.

Kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol alan Ener, aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıdır. J. K. Rowling'in kaleme aldığı dünyaca ünlü 'Harry Potter' adlı fantastik roman serisinin filmlerinde 'Profesör McGonagall'ın Türkçe seslendirmesini yaptı.