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Oyuncu Berk Atan trafik kazası geçirdi: Hastaneye kaldırıldı

Oyuncu Berk Atan, Eskişehir'de geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Hastaneye kaldırılan Atan, tedavi altına alındı.

Kültür Sanat
  • 19.04.2025 12:35
  • Giriş: 19.04.2025 12:35
  • Güncelleme: 19.04.2025 12:40
Kaynak: AA
Oyuncu Berk Atan trafik kazası geçirdi: Hastaneye kaldırıldı

Oyuncu Berk Atan, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.

Y.U.K. idaresindeki 34 EFH 328 plakalı minibüs, Mihalıççık ilçesi kırsal Sazak Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta yolcu olarak bulunan oyuncu Berk Atan (34) ile Aybike Sağlam Taşkın (29) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

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