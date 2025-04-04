Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan yeni paylaşım: "Mücadele etmek zorundayız"

Boykota destek verdiği için gözaltına alınan 11 kişiden biri olan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, dün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakıldıktan sonra Üzümoğlu, sosyal medyadan ilk paylaşımını gece saatlerinde X'ten yaptı. Üzümoğlu, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

SUSMUYORUZ, KORKMUYORUZ, İTAAT ETMİYORUZ. — Cem Yiğit Üzümoğlu (@CemYUzumoglu) April 3, 2025

"BU MEMLEKET BİZİM"

Üzümoğlu, sosyal medya platformu Instagram'dan bugün yaptığı açıklamada ise destekte bulunanlara teşekkür etti.

"Bu memleket bizim, gelecek bizim" diyen Üzümoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Herkese gösterdiği destek için teşekkür ederim. Eğer birlik olursak, eğer öteki demeden kol kola olursak, eğer barış içinde sözümüzü söylemekten çekinmezsek, umut dolu günler bizimdir. Hapsedilen gençlerimiz, yarınlarımız, gelecek cumhurbaşkanımız, mühendislerimiz, doktorlarımız, sanatçılarımız için mücadele etmek zorundayız. Bu memleket bizim, gelecek bizim."