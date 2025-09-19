Oyuncu Cemal Hünal suç duyurusunda bulundu: "Sahte imza ile sertifika dağıttılar"

Oyuncu Cemal Hünal, adını kullanarak öğrenci kaydı yaptığı ve imzasını taklit ederek öğrencilere sahte sertifika verdiği öne sürülen Dreamcast ajans ve yetkilileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak ifade verdi.

Suç duyurusu ardından açıklamada bulunan Hünal, “Öğrenciler yanlış bilgilendirdikleri için orada eğitim vermeyi bırakmıştım. Oyunculuğa yeni başlayan insanlara bir saatlik eğitim veriyordum. Ajans bunu bu şekilde satmasına rağmen ben öğrencilere ‘bir saatlik oyunculuk eğitimi olmaz’ diyordum. Ancak, ajans eğitim konusunda yanlış bilgilendirmelerde bulunuyordu. Hala ben eğitim veriyormuşum gibi satış yapıyorlardı. Ancak, sahte imza ile sertifika dağıtmak bambaşka bir boyut oldu ve harekete geçmek zorunda kaldım” dedi.

''AJANSLA 5-6 YIL ÇALIŞIP AYRILDIM''

Hünal, şikayeti üzerine verdiği ifadede ise şunları söyledi:

“Yaklaşık beş altı yıldır Dreamcast Ajans isimli firma ile çalışmaktayım. İki gün önce öğrencilerimin bana teşekkür mesajları ve sertifika göndermeleriyle adıma sahte imzalar içeren sertifikalar düzenlendiğini öğrendim. Bir örneğini dosyaya sunduğumuz sertifikada yer alan imza bana ait değildir. Ben bu şekilde bir belge imzalamadım. Ajans yetkilisi Hakan Göçkün'e ait mesajlaşma görüntülerini ayrıca dosyaya sunduk. Burada 'hocalar adına imza atmayın' yer almaktadır. Ben şikayetçi olduğum firmaya iki haftada bir olacak şekilde eğitim vermekteydim. Bu eğitim daha çok atölye içerikli olup, detaylı bir oyunculuk eğitimi değildir. Tahminimce bu belgeden onlarca düzenlenmiştir. Ben kendime ait sosyal medya hesabımdan açıklama yaptığımda öğrencilerim ellerindeki sahte belgeleri bana ulaştırdığı takdirde ben de hepsini dosyaya sunacağım. Benim adıma sahte imza atan Dreamcast Ajans isimli firma yetkililerinden davacı ve şikayetçiyim.”

“HAREKETE GEÇMEK ZORUNDA KALDIM”

Şikayetinin ardından İstanbul Adliyesi önünde açıklamalarda bulunan Hünal, şu şekilde konuştu:

“Bugün burada olmak zorunda olduğum için çok üzgünüm. Eğitim verdiğim bir ajans benim adıma sahte imzalı eğitim sertifikaları dağıtmış. Çok üzücü bir şekilde instagramdan bana teşekkür mesajı atan öğrencilerden öğrendim. Benim için üzücü bir durum. Elimden geldiği kadar öğrencilere faydalı olmaya çalışıyorum. Öğrencilerin kandırılıyor olması beni üzdü açıkçası. Öğrenciler yanlış bilgilendirdikleri için orada eğitim vermeyi bırakmıştım. Oyunculuğa yeni başlayan insanlara bir saatlik eğitim veriyordum. Ajans bunu bu şekilde satmasına rağmen ben öğrencileri ‘bir saatlik oyunculuk eğitimi olmaz’ diyordum. Ancak, ajans eğitim konusunda yanlış bilgilendirmelerde bulunuyordu. Hala ben eğitim veriyormuşum gibi satış yapıyorlardı. Ancak, sahte imza ile sertifika dağıtmak bambaşka bir boyut oldu ve harekete geçmek zorunda kaldım.”

İddialara ilişkin Dreamcast Ajans'tan henüz bir açıklama yapılmadı.