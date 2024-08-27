Oyuncu Cihat Tamer'in oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti
Oyuncu Cihat Tamer'in bir süredir kanser tedavisi gören oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti.
Zoraki Koca', 'Güneşi Gördüm', 'Mahallenin Muhtarları' ve 'Vezir Parmağı' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Cihat Tamer'in oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti.
57 yaşındaki Atilla Tamer bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
81 yaşındaki oyuncu haberi sosyal medya hesabından "Sevgili oğlum Atilla Tamer'i kaybettik" sözleriyle duyurdu.
Tamer'in cenazesi, bugün Ataköy Ömer Doruk Camii'nde ikindi namazından sonra Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedilecek.