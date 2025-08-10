Oyuncu Doğacan Taşpınar hayatını kaybetti

Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Doğacan Taşpınar, 45 yaşında hayatını kaybetti. 45 yaşındaki sanatçının vefatını Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabından duyurdu.

Oyuncunun ölüm haberini Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Sevgili meslektaşımız Doğacan Taşpınar'ı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere, tüm arkadaşlarına ve sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz."

Oyuncu Taşpınar, 11 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'de Turhan Tuzcu Sahnesi’nden son yolculuğuna uğurlanacak.