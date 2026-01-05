Oyuncu Doğukan Güngör gözaltına alındı

Oyuncu Doğukan Güngör, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Güngör'ün, son dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, şahıslardan Güngör'ün de aralarında olduğu 23'ünün gözaltına alındıği belirtildi. 1'inin ise mevcut farklı suçtan tutuklu olduğu öğrenildi.

Bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı soruşturmada Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli, firari durumda bulunuyor.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI SÜRÜYOR

İstanbul merkezli uyuşturucu soruşturmalarında medya, sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Bu isimlerden bazıları ifade ve test sonuçlarının ardından serbest bırakılırken aralarında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin de bulunduğu bazı isimler tutukanmıştı.

18 Aralık'ta Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı. Şüpheliler Sak, Bilic, Tilki ve Yıldız, kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Şarkıcı Yusuf Güney, oyuncu Melisa Döngel de ifade ve test için örnek verdikten sonra serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı buluna Şeyma Subaşı ABD dönüşü gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında ise yakalama kararı bulunuyor. Soruştırma kapsamında bu isimlerin mal varlıklarına el konuldu.

Şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da kullanmakla suçlanıyor.