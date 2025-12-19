Oyuncu Ezgi Eyüboğlu dahil 8 kişi gözaltına alındı

Dizi ve film sektöründe yer alan oyuncu ve bazı ünlü isimlere yönelik operasyonların sürdüğü bildirildi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında yürütülen son operasyonda, aralarında oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nun da bulunduğu 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

FARKLI SUÇLAMALARLA GÖZALTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Eser Küçükerol ve İsmail Ahmet Akçay “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçlamasıyla, Ezgi Eyüboğlu ise “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü’nün ise “fuhşa teşvik ve aracılık etme” suçlamasıyla gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı belirtildi.

ARAMALARDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan kişilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 16 adet kurusıkı fişek ve 3 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 111 kapsül Lyrica olmak üzere 8 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal formda uyuşturucu madde, üzerinde “Tribu Spirit” ibaresi bulunan ve içinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 51 adet kartuş kutusu ile uyuşturucu içerdiği değerlendirilen 5 adet likit bulundu.

SAHTE PARA VE APARATLAR DA BULUNDU

Bunların yanı sıra çok sayıda uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat ve uyuşturucu öğütücüsünün de ele geçirildiği bildirildi. Aramalarda ayrıca, üzerlerinde üst ve alt kısımlarında 100’er dolar bulunan boş kağıtlardan oluşan 9 deste ile orta kısımları kesik 19 adet sahte doların da güvenlik güçleri tarafından incelemeye alındığı aktarıldı.