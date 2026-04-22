Oyuncu Ferdi Atuner hayatını kaybetti

Birçok dizi ve filmde rol alan ünlü sanatçı Ferdi Atuner, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir sağlık sorunları sebebiyle tedavi gören sanatçı, İstanbul Bahçelievler'deki evinde hayatını kaybetti.

Ankara Devlet Konservatuvarı'nın şan bölümünden mezun olan Atuner, İstanbul Devlet Opera ve Balesinde (İDOB) ve Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda görev aldı.

FERDİ ATUNER KİMDİR?

Usta oyuncu Ferdi Atuner, 1 Ocak 1944 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. Müzisyen bir babanın oğlu olarak küçük yaşlarda sanata ilgi duymaya başladı.

Tiyatroya Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosuyla adım atan Atuner, "Keşanlı Ali Destanı" gibi eserlerde rol aldı. Atuner'in sinema ve televizyona geçişi ise 1980’li yıllarda oldu.

Ferdi Atuner, özellikle Levent Kırca ile birlikte rol aldığı "Olacak O Kadar" skeçlerindeki performansıyla tanınıyordu. Sanatçı, ayrıca "Çocuklar Duymasın", "Ayrılsak da Beraberiz", "En Son Babalar Duyar", "Reyting Hamdi", 'Şahsiyet' ve "Çılgın Bediş" gibi pek çok yapımda yer aldı.

Kariyeri boyunca 100’den fazla projede yer alan oyuncu, özellikle komedi ve aile dizilerindeki başarılarıyla tanınıyordu.