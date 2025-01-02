Oyuncu giydirip bütçeyi soydular

TRT’nin 2023 yılı mali hesap ve uygulamalarını mercek altına alan denetim raporundan yeni tespitler gün yüzüne çıktı. Sayıştay denetçilerince hazırlanan denetim raporunun ardından hazırlanan rapor, kurumun fahiş harcamalarını gözler önüne serdi. Sayıştay’ın, TRT’ye yönelik mali denetimlerinin ardından hazırlanan 2023 yılı denetim raporundaki tespitlere yenileri eklendi. Tarafsız yayıncılık ilkesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle tartışılan kuruma yönelik denetim raporu, TRT’nin yurttaşın vergileriyle oluşan bütçesini kullanma tercihlerini ortaya koydu.

KİRAYA 295,2 MİLYON TL

TRT, 2023 yılında, “kira bedeli” adı altında 295 milyon 259 bin TL ödedi. Toplam 295,2 milyon TL’lik kira giderinin 78 milyon 140 bin TL’sinin yurtiçi ve yurtdışı işletme binası kira giderlerinden oluştuğu kaydedildi. Kurumun, İstanbul Ulus'taki işletme binaları ile Harbiye yerleşkesindeki binanın deprem performansı yönünden güçlendirilmesi, restore edilmesi için tahliye edilmesi üzerine kiralanan bina için de 19 milyon 628 bin TL ödediği bildirildi.

DEV KONAKLAMA GİDERİ

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TRT'nin, “Personel konaklama gideri” adı altında ise 2023 yılında 67 milyon 582 bin TL harcadığı, toplam 67,5 milyon TL’lik personel konaklama giderinin 14,4 milyon TL’sinin kurum dışı konuklar için harcandığı kayda geçirildi.

Sayıştay raporuna göre TRT, 16 milyon 560 bin TL’yi mekân, stüdyo kiralama, 12 milyon 962 bin TL’yi arazi kiralama, 78 milyon 649 bin TL’yi de araç kiralama için kullandı. TRT, 26 milyon 959 bin TL’yi de programlarda kullanılan araç, gereç, teçhizat için harcadı.

TRT'nin, “Dışarıdan sağlanan hizmetlere” harcadığı tutar da hesaplandı. Buna göre, 3 milyar 420 bin 106 TL, kurum dışından yapılan haber ve haber programları için aktarıldı.

TANITIM VE KONUK AĞIRLAMA

TRT’ye yönelik mali denetimlerin ardından hazırlanan rapora göre, kurumun reklam ve konuk ağırlama gideri de 370 milyon 268 bin TL olarak gerçekleşti. TRT’nin görüntü, dekor, kostüm, makyaj ve aksesuarlara ödediği tutar 2023 yılında 12 milyon 172 bin TL olarak kayıtlara geçti.

TEMİZLİĞE FAHİŞ ÖDEME

Öte yandan TRT 190 milyon 72 bin TL'ye firmalar aracılığı ile personel çalıştırırken, 199 milyon 705 bin TL'ye bu personelin taşınmasını sağladı. 199 milyon 183 bin TL özel güvenlik hizmetlerine yatırıldı, 200 milyon 832 bin TL'lik tamirat, bakım ve onarım yapıldı, 16 milyon 562 bin TL kurum dışı şahısların yolluk giderleri olurken, 100 milyon 900 bin TL'ye kurum dışından yaptırılan temizlik giderleri oldu.