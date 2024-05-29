Oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru gibi birçok projede yer alan Gülşah Çomoğlu yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi gören 38 yaşındaki oyuncu Gülşan Çomoğlu hayatını kaybetti.

Gülşah Çomoğlu, ilk olarak olarak Fox Tv’de günlük bir dizi olarak ekrana gelen ve yıllarca süren Unutma Beni dizisinde rol almıştı. Bu dizide birçok sezon rol almış olan oyuncu ardından ise Aşkın Bedeli isimli dizide oyunculuğuna devam etmişti.

Yüksek Sosyete dizisinde Begüm karakterine hayat veren oyuncu son olarak Kasaba Doktoru dizisinde Bahar karakterini canlandırmıştı.