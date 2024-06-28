Oyuncu İzzet Günay hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam oyuncusu İzzet Günay hastaneye kaldırıldı. Günay'ın bilincinin açık olduğu kaydedildi.

Bodrum'a bağlı Gümüşlük Mahallesi'ndeki bir sitede tatilini yapan ünlü Yeşilçam oyuncusu İzzet Günay bu sabah saatlerinde arkadaşları ile yürüyüş yaparken düşerek yaralandı

89 yaşındaki usta oyuncu, ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"BİLİNCİ AÇIK"

Sitenin yöneticisi İsmail Demirel Sözcü'ye yaptığı açıklamada "İzzet Bey sabah erken saatlerde arkadaşları ile yürüyüş yaparken taşa takılıp düşmüş, ayak bileğinde zedelenme olmuş ama bilinci açık ve yerinde, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmış" diye konuştu.

İZZET GÜNAY KİMDİR?

21 Ağustos 1934'te doğan İzzet Günay'ın sinema hayatı, 1958'de "Kırık Plak" filminde Zeki Müren'in şoförünü canlandırmasıyla başladı.

Günay, 1964'teki "Varan Bir" filmiyle ilk kez başrolde yer aldı.

100’ün üzerinde film ve dizide oynayan Günay, son yıllarda ekonomik nedenlerle kısa bir süre klasik Türk Sanat Müziği dalında solistlik yaparak sahneye çıktı. Antikacı dükkânı işletti. 2005 yılından sonra Yeşilçam Sineması belgeseli konseptinde çekilen filmlerde kendi ismiyle yer aldı.

Günay son olarak GAIN'de yayınlanan 'Şahsiyet' dizisinin ikinci sezonunda konuk oyuncu olarak yer almıştı.