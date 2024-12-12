Oyuncu Jose de la Torre hayatını kaybetti

Dijital platformlarda yayınlanan dizilerle tanınan oyuncu Jose de la Torre, 5 Aralık'ta yaşamını yitirdi.

Ölüm haberini ilk olarak İspanyol haber sitesi Montilla Digital duyurdu. Haberde; oyuncunun geçen haziran ayında kendisine "ciddi bir hastalık" teşhisi konulduğu açıkladığı ancak hastalığın ne olduğunu söylemediği belirtildi.

5 Aralık'ta hayatını kaybeden oyuncu için 6 Aralık'ta İspanya'nın Montilla kentinde cenaze töreni düzenlendi.

Jose De la Torre, Netflix'te yayınlanan 'Toy Boy' (2019-2021) dizisiyle ülkesi İspanya dışında da tanınan bir oyuncu olmuştu. 'Amar es para siempre' ve 'Vis a Vis: El Oasis' gibi yapımlarda yer alan Torre, ünlü markalar için modellik de yapıyordu.