Oyuncu Jose de la Torre hayatını kaybetti
İspanyol oyuncu Jose de la Torre, 37 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu geçen haziran ayında kendisine ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunu söylemiş ancak hastalığın ne olduğunu açıklamamıştı.
Dijital platformlarda yayınlanan dizilerle tanınan oyuncu Jose de la Torre, 5 Aralık'ta yaşamını yitirdi.
Ölüm haberini ilk olarak İspanyol haber sitesi Montilla Digital duyurdu. Haberde; oyuncunun geçen haziran ayında kendisine "ciddi bir hastalık" teşhisi konulduğu açıkladığı ancak hastalığın ne olduğunu söylemediği belirtildi.
5 Aralık'ta hayatını kaybeden oyuncu için 6 Aralık'ta İspanya'nın Montilla kentinde cenaze töreni düzenlendi.
Jose De la Torre, Netflix'te yayınlanan 'Toy Boy' (2019-2021) dizisiyle ülkesi İspanya dışında da tanınan bir oyuncu olmuştu. 'Amar es para siempre' ve 'Vis a Vis: El Oasis' gibi yapımlarda yer alan Torre, ünlü markalar için modellik de yapıyordu.