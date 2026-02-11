Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti

Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında hayatını kaybetti.

Arslan, geceyarısı Beyoğlu'nda bulunan evinde rahatsızlandı.

Eşinin çağrısı üzerine eve gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçiren Arslan'a burada ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arslan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kanbolat Görkem Arslan'ın menajeri Selin Kök, Instagram hesabından yapmış olduğu açıklamada cenaze töreni bilgilerinin daha sonra paylaşılacağını duyurdu:

"Değerli oyuncumuz Kanbolat Görkem Arslan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz. Cenaze töreni bilgileri daha sonra paylaşılacaktır. Mekanı cennet olsun."

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Oyuncunun eşi Hicran Akın Arslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Kanbolat Görkem Arslan için yarın ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçı ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

KANBOLAT GÖRKEM ASLAN KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı mezunu olan Arslan, profesyonel oyunculuk kariyerine 2004 yılında yayımlanan “Çemberimde Gül Oya” dizisiyle adım attı.

1998’den bu yana tiyatro sahnelerinde aktif olarak yer alan Arslan; sinemada “Daire”, “Yurt” ve “Teslimiyet” gibi yapımlarda rol aldı. Televizyon izleyicisinin karşısına ise “Çemberimde Gül Oya”, “Yer Gök Aşk”, “Ezel”, “Poyraz Karayel” ve “Hayat Bazen Tatlıdır” gibi dizilerle çıktı.

Kanbolat Görkem Arslan, "Hatırla Sevgili" dizisinde Türkiye devrimci hareketinin önderlerinden Mahir Çayan'ı canlandırmıştı.

Arslan, Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesiydi.