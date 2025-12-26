Oyuncu Kerem Arslanoğlu'ndan "Gözleri Karadeniz" dizisinin set çalışanın ölümüyle ilgili iddia

Oyuncu Kerem Arslanoğlu, ani bir kararla final yapan Gözleri Karadeniz dizisinin setine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Arslanoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, kamuoyuna “set kazası” olarak yansıyan olayın aslında bir şiddet olayının sonucu olduğunu öne sürdü.

"DARP EDİLDİ" İDDİASI

ATV'de yayınlanan ve 16 Aralık'ta final yapan Gözleri Karadeniz dizisinin set çalışanı Ahmet Emin Yavuk, dün akşam hayatını kaybetti. Yavuk'un ölümünün ardından dizinin oyuncularından Kerem Arslanoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Yavuk'un sette yaralanması ve dün ölmesiyle sonuçlanan olayın bir kaza değil, şiddet sonucu yaşandığını iddia etti.

Oyuncu Arslanoğlu'nun anlatımına göre, Yavuk'un aynı odayı paylaştığı bir set çalışanının, daha önce husumet yaşadığı bazı kişilerle tartışmaya gittiği; Yavuk'un ise bu kavgayı ayırmak amacıyla onların arkasından gittiği ifade edildi. Arslanoğlu, Yavuk'un yaşananları kontrol edemediği için yapım koordinatörünü arayarak yardım istediğini, olay yerine gelindiğinde ise Yavuk'un ağır şekilde yaralı olduğunu iddia etti.

Arslanoğlu’nun iddiasına göre karavancı Ahmet Emin Yavuk, kaldığı otel odasında darp edildi, yaklaşık bir hafta komada kaldıktan sonra dün yaşamını yitirdi.

"ÜZERİ ÖRTÜLMESİN" VURGUSU

Kamuoyuna yansıyan “düştü, kafasını vurdu” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını öne süren oyuncu, yaşananların üzerinin örtülmemesi gerektiğini vurguladı. Oyuncu, soruşturmanın sürdüğünü, savcılık ve emniyetin süreci yürüttüğünü söyledi.

Arslanoğlu, “Bir insanın bir otel odasında dövülerek ölmesi kabul edilemez” diyerek olayın tüm yönleriyle aydınlatılması çağrısında bulundu.