Oyuncu Lynn Hamilton yaşamını yitirdi

"Sanford and Son" ve "The Waltons" yapımlarıyla tanınan oyuncu Lynn Hamilton, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Hamilton’ın ölüm haberini eski menajeri Calvin Carson duyurdu. Carson, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada usta oyuncunun 19 Haziran’da, Chicago’daki evinde doğal nedenlerle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Carson, paylaşımında, “Onun vefatı bir dönemin sonunu işaret ediyor. Fakat mirası gelecek nesillere ilham kaynağı olmaya devam edecek” sözleriyle Hamilton’a veda etti.

Mississippi doğumlu Lynn Hamilton, oyunculuk eğitimini Chicago’daki Goodman School of Drama’da aldı. Sinema kariyerine ise 1959 yapımı John Cassavetes filmi Shadows ile adım attı. Uzun soluklu kariyeri boyunca Brother John, Buck and the Preacher ve Lady Sings the Blues gibi filmlerde ve birçok pembe dizide rol aldı.