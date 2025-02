Oyuncu Michelle Trachtenberg, 39 yaşında hayatını kaybetti

'Gossip Girl' ve 'Buffy the Vampire Slayer' dizilerinin ünlü oyuncusu Michelle Trachtenberg, 39 yaşında yaşamını yitirdi.

New York'taki dairesinde annesi tarafından ölü bulunan Trachtenberg'in, kısa süre önce geçirdiği karaciğer nakli sonrası komplikasyonlar yaşadığı öne sürüldü.

Polis, olayda suç unsuru bulunmadığını açıklarken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için New York Adli Tıp Kurumu tarafından otopsi yapılacağı açıklandı.

Trachtenberg, 'Harriet the Spy' filmiyle çocuk yaşta oyunculuğa adım atmış, ardından 'Buffy the Vampire Slayer'da Dawn Summers ve 'Gossip Girl'de Georgina Sparks rolleriyle geniş kitlelerce tanınmıştı.

Oyuncunun ani ölümü, hayranları ve meslektaşları arasında büyük üzüntü yarattı.

***

MİCHELLE TRACHTENBERG KİMDİR?

11 Ekim 1985'te New York'ta dünyaya gelen Michelle Trachtenberg, küçük yaşlarda oyunculuğa adım atmıştı. Trachtenberg, henüz 9 yaşındayken "The Adventures of Pete and Pete" dizisiyle oyunculuğa adım attı.

Michelle Trachtenberg, ilk sinema deneyimini ise 1996 yapımı "Harriet the Spy" filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı.

Ünlü isim, Buffy the Vampire Slayer dizisinde Buffy'nin kız kardeşi Dawn Summers'a hayat verdikten sonra Gossip Girl'de canlandırdığı Georgina Sparks karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.