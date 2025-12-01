Oyuncu Murat Cemcir yoğun bakıma kaldırıldı

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü rahatsızlanan ve tedavisi süren Murat Cemcir'in iç kanama sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

2. Sayfa'nın özel haberine göre; geçtiğimiz Çarşamba günü, evinde rahatsızlanan ünlü oyuncu için ambulans çağrıldı. Murat Cemcir, ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Murat Cemcir’in iç kanama geçirdiği tespit edildi. Ünlü oyuncunun tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi.

MURAT CEMCİR KİMDİR?

30 Kasım 1976, Tokat doğumlu Cemcir'in Gürcü kökenli olduğu biliniyor. Birçok filmde yer alan oyuncu Selçuk Aydemir yönetmenliğindeki komedi dizileri Üsküdar'a Giderken ve Ramazan Güzeldir ile dikkat çekti.

Murat Cemcir, Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni topladı. 2010 yılında Selçuk Aydemir yönetmenliğinde çekilen 'Çalgı Çengi', “Düğün Dernek” filmleri ve “İşler Güçler”, “Kardeş Payı” dizilerinde Ahmet Kural ile başrol oynayan isim, o dönemde oldukça popüler oldu.

2013 yılında başrolünü Ahmet Kural ile paylaştığı 'Düğün Dernek', Türkiye'de son otuz yılın en çok izlenen filmlerinden oldu.