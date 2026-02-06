Oyuncu Nevin Efe hayatını kaybetti

Usta oyuncu Nevin Efe, geçirdiği KOAH atağı nedeniyle 78 yaşında hayatını kaybetti.

Kariyeri boyunca birçok projede yer alan Nevin Efe, ve son olarak "Yankı: İkinci Perde" adlı rol almıştı.

Efe'nin ölüm haberini menajeri Ayça Irgan sosyal medya hesabından duyurdu.

“Sevgili Nevin Efe’miz, iyi kalpli, zarif, hayata dokunuşuyla herkesi ısıtan o güzel insan aramızdan ayrıldı" diyen Irgan, şu mesajı paylaştı:

"Hayatın zorluklarına rağmen gülüşünü hiç eksik etmeyen, etrafına sevgi ve umut saçan, güçlü ama bir o kadar naif ruhuyla hepimize örnek olan bir kadındı. Onunla geçirdiğimiz her an, şimdi en kıymetli hatıralarımız arasında. Nevin ablacığım, sen gittin ama bıraktığın güzel izler, sıcaklığın, inceliğin hep bizimle kalacak. Mekânın cennet, ruhun şad olsun. Işığın yolumuzu aydınlatsın. Sevenlerine, ailesine, dostlarına sabır ve başsağlığı diliyorum."

Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nevin Efe'nin Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı.

Nevin Efe bugün saat 11.00 sularında yaşamıyı yitirdi.