Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Oyuncu Olender: Aptalca bir şey uğruna hayatımı kaybedebilirdim

Oyuncu Fraser Olender, elektronik sigaraya bağlı akciğer hasarı nedeniyle kalp krizi geçirdi. Hayati tehlikeyi atlatan oyuncu, "Bu kadar aptalca bir şey uğruna hayatımı kaybedebilirdim” dedi.

Güncel
  • 09.12.2025 15:00
  • Giriş: 09.12.2025 15:00
  • Güncelleme: 09.12.2025 15:06
Oyuncu Olender: Aptalca bir şey uğruna hayatımı kaybedebilirdim

“Below Deck” programıyla tanınan ünlü isim Fraser Olender, şiddetli göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

33 yaşındaki Olender’in, elektronik sigaraya bağlı akciğer hasarı nedeniyle kalp krizi geçirdiği açıklandı.

Doktorların müdahalesiyle hayati tehlikeyi atlatan oyuncu, yaşadığı olayın ardından e-sigarayı tamamen bıraktığını söyledi.

Olender, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Bu kadar aptalca bir şey uğruna hayatımı kaybedebilirdim” dedi.

Oyuncu, Yaşadığı olayın ardından e-sigarayı tamamen bıraktığını söyledi.

BirGün'e Abone Ol