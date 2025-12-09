Oyuncu Olender: Aptalca bir şey uğruna hayatımı kaybedebilirdim

“Below Deck” programıyla tanınan ünlü isim Fraser Olender, şiddetli göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

33 yaşındaki Olender’in, elektronik sigaraya bağlı akciğer hasarı nedeniyle kalp krizi geçirdiği açıklandı.

Doktorların müdahalesiyle hayati tehlikeyi atlatan oyuncu, yaşadığı olayın ardından e-sigarayı tamamen bıraktığını söyledi.

Olender, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Bu kadar aptalca bir şey uğruna hayatımı kaybedebilirdim” dedi.

