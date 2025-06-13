Oyuncu Ozan Güven'e 'darp' davasında 1 yıl 15 ay hapis cezası verildi

Oyuncu Ozan Güven, 13 Haziran 2020’de eski partneri Deniz Bulutsuz’u darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada hapis cezasına çarptırıldı.

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'un birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları, davada karar çıktı.

Ozan Güven'in 'cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından beraatine, 'kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Deniz Bulutsuz'un ise 'basit yaralama' suçundan beraatine hükmedildi.