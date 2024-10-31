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Oyuncu Pelin Yoru hayatını kaybetti

Dizi ve film oyuncusu Pelin Yoru, 29 Ekim'de yaşamını yitirdi. Oyuncunun ölümünü Film-San Vakfı duyurdu.

Kültür Sanat
  • 31.10.2024 11:50
  • Giriş: 31.10.2024 11:50
  • Güncelleme: 31.10.2024 11:53
Oyuncu Pelin Yoru hayatını kaybetti

Uygun Adım Aşk', 'Acar Kafadarlar', 'Kızım Nerede' ve 'Alev Alev' isimli dizilerde de rol alan dizi ve film oyuncusu Pelin Yoru hayatını kaybetti.

42 yaşında yaşamını yitiren oyuncunun cenazesi, dün Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

27 Eylül 1982 tarihinde dünyaya gelen Yoru, Alev Alev, Kızım Nerede, Uygun Adım Aşk, Acar Kafadarlar gibi yapımlarla tanınıyor.

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