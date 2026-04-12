Oyuncu Ralph Fiennes’tan Voldemort açıklaması: “O tren kaçtı”

Ralph Fiennes, The Claudia Winkleman Show’a katıldığı programda Lord Voldemort rolüne yeniden dönme ihtimaline ilişkin konuştu.

Fiennes, “O tren kaçtı” diyerek karaktere geri dönme ihtimalinin artık düşük olduğunu ifade etti.

Fiennes, Harry Potter dizisi hazırlıkları sürerken Voldemort karakterini yeniden canlandırıp canlandırmayacağına dair soruya yanıt verdi. Oyuncu, film serisinin ardından kendisine bir kez daha bu rolün teklif edildiğini hatırlatarak, “O zaman ‘Evet, çok isterim’ demiştim. Ama sonra hiçbir şey olmadı ve artık o trenin kaçtığını düşünüyorum” dedi.

YENİ İSİMLER GÜNDEMDE

Öte yandan Fiennes, Voldemort rolü için Tilda Swinton’ın adının geçmesine ilişkin de değerlendirmede bulundu. Swinton için “Harika bir seçim olurdu” yorumunu yaptı.

Dizi için adı geçen bir diğer oyuncu Cillian Murphy ise daha önce bu iddiaları reddetmişti.

HBO tarafından hazırlanan yeni Harry Potter dizisi için oyuncu kadrosuna ilişkin resmi açıklamaların ise önümüzdeki dönemde yapılması bekleniyor.