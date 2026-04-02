Oyuncu Ramazan Tetik yaşamını yitirdi

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı 'Eşref Rüya’ dizisinin oyuncularından Ramazan Tetik, aort yırtılması sonucu yaşamını yitirdi.

Oyuncular Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sevgili meslektaşımız Ramazan Tetik’i genç yaşta kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Çok üzgünüz. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

31 yaşında hayata veda eden Ramazan Tetik'in cenaze programıyla ilgili menajerlik şirketinden açıklama geldi.

Genç oyuncu, 2 Nisan Perşembe günü (bugün) İstanbul Küçükçekmece'deki Yıldız Cami'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı ardından Eski Çekmeköy Mezarlığı'na defnedilecek.