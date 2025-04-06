Oyuncu Salih Bademci'den tutuklamalara tepki: "Normalleşmiyorum"

Oyuncu Salih Bademci, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan çalışma arkadaşları ve devamında yapılan protestolarda tutuklanan yüzlerce yurttaşa ilişkin paylaşım yaptı.

Bademci'nin sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Normalleşmiyorum çünkü...

Seçilmiş belediye başkanlarımız görevden alındı.

299 öğrenci ve daha bir sürü vatandaş haksız yere hala tutuklu.

Mahir Polat yaşam mücadelesi veriyor.

Kadın öğrenciler gözaltında tacize uğradı.

Ve geleceğimizi savunmak suç değil."